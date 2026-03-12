Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, Ocak ayında cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 71,2 milyar dolar, hizmetler dengesi fazlası ise 63,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 695 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2,64 milyar dolar olurken, bunun 1,69 milyar doları taşımacılık hizmetlerinden, 2,47 milyar doları ise seyahat kalemlerinden sağlandı.

Finans Hesabında Gelişmeler

2026 Ocak ayı itibarıyla cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 2,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 4,2 milyar dolar, krediler 36,1 milyar dolar ve ticari krediler 0,3 milyar dolar katkı sağladı. Buna karşın net efektif ve mevduatlar 10 milyar dolar seviyesinde negatif etki yarattı. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezervleri ise 16,5 milyar dolar azaldı.

Doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler ise 22 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 716 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 694 milyon dolar yükseldi. Gayrimenkul yatırımlarında yurt içi yerleşikler yurt dışında 208 milyon dolar, yurt dışı yerleşikler Türkiye’de 163 milyon dolar net alım yaptı.

Portföy yatırımlarında Ocak ayında 8,39 milyar dolar net giriş oldu. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1,46 milyar dolar, DİBS piyasasında 4,01 milyar dolar net alış gerçekleştirdi. Ayrıca, yurt dışı tahvil ihraçları bankalar, genel hükümet ve diğer sektörlerde sırasıyla 586 milyon, 2,41 milyar ve 469 milyon dolar net alım sağladı.

Kredilerde ise bankalar ve diğer sektörler yurt dışından sırasıyla 1,41 milyar ve 1,74 milyar dolar net kullanım yaparken, Genel Hükümet 69 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kapsamında, yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatları toplam 5,69 milyar dolar artış gösterdi.

Ocak ayında resmi rezervlerde ise 11,996 milyon dolar net artış kaydedildi.