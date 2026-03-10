02 Şubat – 03 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmanın kazananları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Bulls Trader mobil uygulaması üzerinden düzenlenen yarışmada katılımcılara 100 bin TL sanal para tanımlandı. Katılımcılar, Matriks altyapısı üzerinden risk almadan portföy yönetimi deneyimi yaşama fırsatı buldu. Yarışma boyunca finansal okuryazarlık ve portföy yönetimi stratejilerine yönelik 4 online eğitim, mentör buluşmaları ve soru–cevap etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Kazananlar

Yarışmada en yüksek getiriyi elde eden katılımcılar şu şekilde sıralandı:

Birinci: Duygu Öztürk – %117 getiri (217.248 TL) – iPhone 17 Pro Max 256 GB

İkinci: Şengül Çoban – %62 getiri (161.549 TL) – iPhone 17 256 GB

Üçüncü: Büşra Boztepe – %53 getiri (153.160 TL) – iPad Air 128 GB Wi-Fi 11 inç

Kazananlara ödülleri, Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu ile Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık tarafından takdim edildi.

Birincinin yatırım stratejisi: “Temkinli davrandım”

Yarışmanın birincisi olan, İstanbul’dan katılan evli ve iki çocuk annesi Duygu Öztürk, yarışma boyunca izlediği yatırım stratejisini şöyle anlattı:

“Yarışmanın ilk haftasında ağırlıklı olarak BIST 30 hisselerinde işlem yaptım. Sürenin kısa olması nedeniyle sonraki haftalarda daha hareketli hisselerde haftalık işlemlere yöneldim. Genellikle hafta sonuna nakitte girerek sürpriz gelişmelere ve risklere karşı temkinli kalmaya çalıştım.”

“Evde tahtaya yazıp notlar aldım”

Yarışmaya Antalya’dan katılan 17 yıllık resim öğretmeni Şengül Çoban, ikinci sırayı elde ederek iPhone 17 ödülünün sahibi oldu. Şengül Çoban yarışması sürecini şöyle anlattı: “Yarışma sürecinde açıkçası çok acele karar vermemeye çalıştım. Evde tahtaya yazıp notlar aldım, hangi hisseler artış trendinde onları takip ettim. Şirketleri tek tek inceleyip değerlendirdim ve ani alım satımlar yerine daha planlı hareket etmeye çalıştım. Piyasayı günlük takip ederek stratejimi buna göre şekillendirdim. Ayrıca hafta sonuna girerken olası risklere karşı nakitte kalmayı planladım. Hisseleri seçerken daha çok hareketli olanları tercih ettim.”

“Borsa, sabır ve doğru analiz gerektirir”

Yarışmanın üçüncüsü olan 25 yaşındaki biyomedikal mühendisi Büşra Boztepe, özel sektörde yurtdışı proje satış ve ihracat sorumlusu olarak görev yaptığını belirterek yatırım serüvenini şöyle anlattı:

“Borsa ile tanışmam pandemi dönemine dayanıyor. Üniversite öğrencisiyken hem kendimi geliştirmek hem de ek gelir sağlamak için küçük işlemler yaparak grafik okumayı öğrenmeye çalıştım. Uzun yıllardır edindiğim tecrübeyle yarışmaya katılarak kendimi test etmek istedim.

Yarışmanın ilk haftalarında BIST’te hacmi yüksek ve hızlı hareket eden hisselerde al-sat işlemleri yaptım. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler nedeniyle son haftalarda ise belirlediğim bir hissede işlem yapmadan beklemeyi tercih ettim. Borsada dış etkenlerin güçlü olduğunu bilerek daha temkinli hareket ettim.Borsa, doğru analiz ve sabrın sonucunda gerçek kazanç sağlayan bir ekosistemdir. Duygular yerine gerçekleri dikkate alarak işlem yapmak gerektiğine inanıyorum.”

“Kadınların yatırım yolculuğunu desteklemek istiyoruz”

Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu, yarışmanın kadınların yatırım dünyasında daha aktif yer almasını desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Amacımız sermaye piyasalarında kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir finans ekosistemi oluşturmak. Kadınların yatırım yolculuğuna destek olmak ve finansal okuryazarlıklarını artırmak bizim için çok önemli. Bu yarışmayı, yalnızca bir rekabet ortamı değil; kadınların yatırım reflekslerini geliştirecek, onlara özgüven kazandıracak ve sürdürülebilir bir finansal bilinç oluşturacak önemli bir adım olarak düşündük.” dedi. Neslihan Mumcu yarışmanın Bulls Trader mobil uygulaması üzerinden, 100.000 TL sanal para ile risk almadan Matriks altyapısı ile yürütüldüğünü anlattı. Yarışmanın, Ekonomist Saadet Büyük ve Finansal Analist Salih Oğuzhan Sever mentörlüğünde gerçekleştirildiğinin altını çizerek, finansal okuryazarlık ve portföy yönetimi starejejileri konusunda dört online eğitim verildiğini, mentör buluşmaları ve soru – cevap buluşmaları ile toplam beş hafta sürdüğünü ifade etti. Bu projeye geleneksel olarak bundan sonra ki yıllarda da devam edecekleri müjdesini verdi.

“Fırsat eşitliği bilgiye erişimle mümkün”

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık ise projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bulls Yatırım olarak kadınların yatırım dünyasında hak ettikleri yeri alabilmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, sosyal sorumluluk anlayışımızın ve kapsayıcı finans vizyonumuzun somut bir yansımasıdır. Katılımcılarımızın burada edindikleri bilgi ve deneyimi gerçek yatırımlarında da sürdürmelerini diliyoruz.”

Öte yandan yarışma süresince haftalık bazda en yüksek yüzdesel getiriyi elde eden katılımcılar, her hafta 10 bin TL değerinde Boyner hediye çeki ile ödüllendirildi.