Maça Hızlı Başlayan Al Ahli İlk Yarıda Farkı Açtı

Suudi Arabistan Pro Lig’in 14. haftasında oynanan mücadelede, Al Ahli henüz 45. saniyede Ivan Toney'nin golüyle skoru 1-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 13. dakikada Gabri Veiga’nın attığı golle farkı 2’ye çıkardı. İlk yarıda etkisiz kalan Al Shabab, soyunma odasına 2-0 geride gitti.

Fatih Terim’in Ekibi İkinci Yarıda Mücadele Etse de Yetersiz Kaldı

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Al Ahli, 48. dakikada Balobaid’in golüyle skoru 3-0 yaptı. Al Shabab, 72. dakikada Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye indirdi. Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Aljuwayr’ın attığı gol skoru 3-2’ye taşıdı, ancak bu çaba Al Shabab’ın puan almasına yetmedi.

Fatih Terim İçin Kötü Bir Lig Başlangıcı

Al Shabab, bu sonuçla Terim yönetimindeki ilk lig maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu. Ancak, tecrübeli teknik direktör Al Shabab’ın başında çıktığı ilk resmi maçta, Kral Kupası’nda Al Fayha’yı 2-1 mağlup ederek taraftarlarına umut vermişti.

Gözler Gelecek Haftalarda

Fatih Terim’in Al Shabab’ı yeniden organize ederek Suudi Arabistan Pro Lig’de üst sıralara taşımak için çalışmalara hız vereceği tahmin ediliyor. Ligde alınan bu mağlubiyetin ardından, deneyimli teknik adamın takım üzerindeki etkisi ve stratejileri, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Al Shabab, bir sonraki maçında Terim’in liderliğinde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.