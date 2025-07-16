Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mobil uygulamalar ve bunlara bağlı internet siteleri üzerinden yürütülen dijital falcılık faaliyetlerinin suç geliri elde etmeye yönelik organize bir yapı içerisinde sürdürüldüğü belirlendi. Soruşturma çerçevesinde, faaliyetlerin bir şirket yapısı üzerinden planlı biçimde yürütüldüğü tespit edildi.

Yetkililer, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna muhalefet", “yasak cihaz ve program kullanımı”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç örgütü kurma ve yönetme” gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sertaç Taşdelen gözaltına alınırken, operasyon yapılan adreslerde dijital materyallere de el konuldu. Aramalarda 7 adet bilgisayar, 1 adet tablet, cep telefonu, çeşitli hafıza kartları ve USB bellekler ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca piyasa değeri yaklaşık 107 milyon 500 bin TL olan 2 otomobil, 2 deniz aracı ve 2 şirketin mal varlığına el koyma kararı uygulandı.

Sertaç Taşdelen’in emniyetteki işlemleri sürerken, söz konusu uygulamaların dijital platformlardaki geleceği ve kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda da kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşmuş durumda. Gözaltına alınan Taşdelen’in adliyeye sevk edilip edilmeyeceği ve operasyonun başka isimleri kapsayıp kapsamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.