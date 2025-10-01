Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda yuva kuracak genç çiftleri desteklemek amacıyla yapılan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Göktaş, genç çiftlerin yaşına göre kredi tutarlarında değişiklik yapıldığını belirterek, “Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması durumunda kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için kredi tutarı ise 200 bin lira olacak” ifadelerini kullandı.

Fonun daha fazla gence ulaşabilmesi için gelir şartlarının da güncellendiğini belirten Bakan, “Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 aylık gelir şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına yükseltiyoruz. Ayrıca, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleyeceğiz. Bu sayede 81 ilimizde daha fazla genç çifte destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu resmi sitesi aracılığıyla yapılabileceğini hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftin fon başvurusunda bulunduğunu, bunlardan 117 bin 184 çiftin evlilik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandığını, 59 bin 54 çiftin ise kredi almaya hak kazandığını açıkladı.