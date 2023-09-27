Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan ve yıkımına karar verilen 5 bloklu Batıkent Sitesi sakinleri evlerinde kalan son eşyalarını iddiaya göre ihale edilen firmanın ekipleri tarafından alınmak istediğini dile getirdi. Site sakinlerinin iddiasına göre yıkım ekibi sabahın erken saatlerinde binanın bulunduğu alana gelerek eşyaları taşımaya çalıştı. Bu durumun öğrenilmesiyle olay yerine gelen ev sahipleri eşyalarını vermeyeceklerini dile getirdi.

Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından, bina sakinleri Valilikten alınan 2 günlük izin sonrası eşyalarını taşımaya başladı.

Verilen 2 günlük sürenin kendilerine yetmeyeceğini dile getiren vatandaşlar sürenin uzatılmasını istedi.

Sadece kendi eşyalarını almak istediklerini söyleyen site sakini İsmail Öztürk, “Sabah saatlerinde buraya geldiğimizde müteahhittin kırım ekibinin elemanlarıymış. Kimsiniz dediğimizde 'burayı aldık' dediler. Biz buranın daire sahipleri olarak kırdırmayız dedik. Biz eşyalarımızı almak istedik. Buraya polis ekiplerini yığdı, yerde yatarak direndik. 2 gün bize yetmez. Sürenin uzatılmasını istiyoruz” dedi.

Eşyalarını almak istediklerinde sürekli engellendiklerini dile getiren Gül Optur isimli bir diğer bina sakini ise “Kendi dairelerimizden kendi eşyalarımızı alıyoruz. Bunu sürekli engellemeye çalışıyorlar. İhale edilmiş, peşkeş çekilmiş daha doğrusu. Siz buradan bir çöp dahi alamazsınız. Ben yıllarca çalışmış emek etmişim. İçine eşya almışım benimle birlikte mi çalıştılar da izin veriyorlar. Ne hakla izin veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Kendilerine verilen sürenin uzatılmasını ve tek isteklerinin eşyalarını almak olduğunu vurgulayan Bayram Öztürk ise, “Bize diyorlar ki 'devlet size malınızı verecek'. Burada hiçbir hak talep edemiyoruz. Bir kırık iğne dahi alamıyoruz. Onun derdini anlatmak istiyoruz. Zaten evimiz gitmiş ne alırsak o kâr. Canımız yanmış kurtarabildiğimizi kurtarmak istiyoruz. İhaleyi alan kişi ben burayı kapısıyla penceresiyle aldım diyor” dedi.