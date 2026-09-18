TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Uşakspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 2-2'lık beraberlik ile ayrılmıştı. Ligin 3'üncü haftasında Bigaspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını tamamladı. Siyah-kırmızılı ekip, bugün Çanakkale'ye doğru yola çıkacak. Bigaspor - Eskişehirspor maçı, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanacak.