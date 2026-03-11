Müdürlükten yapılan açıklamada, hastalıkla mücadelede ilaçlama zamanının büyük önem taşıdığı belirtilerek, en uygun dönemin bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesi olduğu ifade edildi.



Yetkililer, ilçede hububat üretimi yapan çiftçilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, hastalık belirtileri görülmesi halinde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmasının tavsiye edildiğini bildirdi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zamanında yapılacak doğru ilaçlamanın hem verim kaybını önleyeceğini hem de ürün kalitesini koruyacağını belirterek üreticilerin bu konuda dikkatli olmalarını istedi.