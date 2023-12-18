Sarı-kırmızılılar zorlu Sivas deplasmanı yerine, kendi evinde Fatih Karagümrük ile oynayacak. Erman Toroğlu yaşanan bu gelişmeye isyan etti.

"Ben bu işi çözemedim" diyen Erman Toroğlu, Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe'ye tuzak kurulduğunu iddia etti.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bazı takımlar çamur yapacak tabii ki. Şampiyonluğa oynayan 2 takım var zaten. Bu olay olmasaydı Fenerbahçe içeride Konya ile oynayacaktı. Galatasaray ise Sivas ile deplasmanda oynayacaktı. Değişince ne oldu? Fenerbahçe, Kayseri'ye gidiyor. Galatasaray'da evinde Karagümrük ile oynuyor. Hocam şimdi ben futbol adamıyım. Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu. Çok net. Fenerbahçe şimdi 3. Kayserispor ile oynayacak, Galatasaray içeride Karagümrük ile oynayacak... Enteresan. Son derece yanlış ve hatalı. Kaydırma sistemi yapacaksın. Ertelenen maçları Salı, Çarşamba, Perşembe oynatacaksın, sonra devam edeceksin. Şu olaya baktığımda tuhaflık var arkadaş. Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş."