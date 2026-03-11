AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek’e, Devlet Bahçeli’nin davanın canlı yayınlanması yönündeki çağrısı hatırlatıldı. Bakan Gürlek, bu konunun yasal düzenlemeye bağlı olduğunu vurguladı.

Gürlek, mahkeme salonlarının siyaset yapılacak yerler olmadığını belirterek, “Mahkeme salonları yalnızca yargılamanın yapıldığı yerlerdir” dedi. Yargı süreçlerinin bağımsız yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, mahkemelere hiç kimsenin talimat veremeyeceğini dile getirdi.

Mahkeme heyetiyle ilgili eleştirilere de değinen Gürlek, davaya bakan mahkeme başkanının kıdem açısından birinci sınıfa ayrılmış ağır ceza mahkemesi başkanı olduğunu ve yargılama sürecinde herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Gürlek ayrıca, mahkeme salonlarının siyasi tartışmaların odağı haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, yargı makamlarının yıpratılmaması gerektiğine dikkat çekti.