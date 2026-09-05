Amasya’daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Değirmenci’nin başarısını örnek gösteren Erdoğan, imam hatip mezunlarının önündeki engellerin kaldırılmasıyla önemli başarılara imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Trabzon’da gerçekleştirilen 23. İmam Hatipliler Kurultayı’na video mesaj gönderdi.

Mesajında imam hatip okullarının geçmişten bugüne taşıdığı misyona değinen Erdoğan, bu okullardan mezun olanların savunma sanayii, bürokrasi, akademi, siyaset, özel sektör ve sivil toplum gibi farklı alanlarda görev aldığını belirtti.

Erdoğan’ın mesajında dikkat çeken bölümlerden biri ise Kara Harp Okulu dönem birincisi Ahmet Burak Değirmenci’ye yönelik ifadeleri oldu.

İmam hatip lisesi mezunu Harbiyeli birinci

Amasya’daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Ahmet Burak Değirmenci, Kara Harp Okulu’nu dönem birincisi olarak tamamlamış ve mezuniyet töreninde diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı.

Erdoğan, Değirmenci’nin de aralarında bulunduğu imam hatip mezunlarının başarılarına dikkat çekerek, harp okullarının mezuniyet töreninde bu başarıya bir kez daha tanıklık ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gönüllü kuruluşlarımızdan eğitim kurumlarımıza, akademisyenlerimizden, öğrenci, öğretmen ve mezunlarımıza, İmam Hatip davasına gönül vermiş tüm kardeşlerimizi Trabzon’da buluşturan Önder’i tebrik ediyorum. Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin geçmiş ile birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum. İmam Hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugün ki neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Bunu bir kez daha büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayiinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zuhuri engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve Yükseköğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılar ile göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye’nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.

İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un ‘Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek’ mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliği Türkiye’nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Türkiye’nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlarca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin"