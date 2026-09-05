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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , millilerin Sırbistan karşısındaki yarı final mücadelesini Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte saha kenarından izledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi, Polonya ile İtalya arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından belli olacak.

İkinci sette de oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan A Milli Takım, özellikle hücumdaki etkinliğiyle fark oluşturdu. Milliler bu seti 25-19 önde tamamlayarak karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi.

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