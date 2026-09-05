Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk sette üstünlüğü eline aldı. Türkiye, set boyunca skor avantajını koruyarak ilk bölümü 25-20 kazandı.
İkinci sette de oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan A Milli Takım, özellikle hücumdaki etkinliğiyle fark oluşturdu. Milliler bu seti 25-19 önde tamamlayarak karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette Sırbistan'ın geri dönüş çabasına izin vermeyen ay-yıldızlılar, seti 25-20 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Toplam 86 dakika süren karşılaşmanın ardından Türkiye, adını Avrupa Şampiyonası finaline yazdırdı.
Finalde rakip Polonya-İtalya maçının galibi olacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi, Polonya ile İtalya arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından belli olacak.
Bakan Bak tribünde
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, millilerin Sırbistan karşısındaki yarı final mücadelesini Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte saha kenarından izledi.
Salon: Sinan Erdem Spor Salonu
Setler: 25-20, 25-19, 25-20
Süre: 86 dakika