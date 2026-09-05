Tokat Belediyesi tarafından Kaledibi Riskli Alanı kapsamında hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinde konutların yapımında önemli aşama kaydedildi. A Blok ve B Blok tamamlanma aşamasına gelirken, C Blokta ise çalışmalar hızla devam ediyor. Proje kapsamında hazırlanan örnek dairenin de kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kentsel Dönüşüm Alanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi verdi.

A ve B Blok tamamlanıyor, c blok hızla yükseliyor

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun göreve gelmesinin hemen ardından Tokat Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile birlikte bölgede kapsamlı çalışmalar yürütülürken, hazırlanan farklı mimari projeler ve daire tipleriyle vatandaşların dönüşüm sürecine kolaylıkla adapte olması hedefleniyor. Kaledibi Riskli Alanı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen A ve B Blok'ta çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, C Blokta ise yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bloklarda zemin ve diğer imalat çalışmalarına devam edilirken, vatandaşların yeni yaşam alanlarını önceden görebilmeleri amacıyla örnek daire hazırlıkları da gerçekleştiriliyor.

Başkan Yazıcıoğlu: 'An be an takip ediyoruz'

Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentsel dönüşüm projesinin öngörülen takvim doğrultusunda tamamlanacağını ifade etti. Başkan Yazıcıoğlu, 'Kentsel Dönüşüm alanımızda devam eden çalışmaları çok sıklıkla ziyaret ediyor, an be an takibini yapıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Öngörülen zaman içerisinde tamamlanacaktır. A Blok ve B Blok ciddi manada tamamlanmak üzere, C Blokta ise hızla yükseliyor. Zeminler yapılıyor. Örnek daire oluşturuyoruz. Örnek dairemizi de mobilyalı olarak dizayn edeceğiz. Çalışmaların hızla ilerlemesini sağlayan Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüze, teknik ekibimize ve inşaatı üstlenen firmamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah vermiş olduğumuz sözü net bir şekilde yerine getirecek ve vatandaşlarımızı biran evvel evlerine kavuşturacağız' dedi.

Kura ve anahtar teslimi için geri sayım

Örnek dairenin tamamlanmasının ardından kura sürecinin başlatılacağını belirten Başkan Yazıcıoğlu, hak sahiplerinin yeni yuvalarına kavuşacağı sürecin de kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Yazıcıoğlu, 'Kura çekimimizi ilerleyen günlerde yapacak ve artık dairelerimizin anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kura ile hangi vatandaşımız hangi dairede oturacak belirli olacak. 1. Etap Kentsel Dönüşüm konutlarımızı teslim ettikten sonra da hızlı bir şekilde 2. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmalarımıza başlayacağız. Tokat'ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.