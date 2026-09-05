Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın finansmanı imkanlarının iyileştirilmesine yönelik birçok tedbir hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ticari bankalarca kullandırılan Reeskont Kredileri kapsamında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istinasının uygulamaya alındığı ve kısa vadeli reeskont kredilerinin yanında gerek Eximbank gerekse de ticari bankalarca kullandırılan uzun vadeli reeskont kredileri içinde BSMV istinası getirildiği bildirildi.



Açıklamada, İhracatçıların finansman imkanlarının artırılması; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı dış ticaret politika hedeflerinin başında geldiği vurgulanarak "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından usul ve esasları belirlenen ve kaynak sağlanan Reeskont Kredi Programı ise ihracatın finansmanı anlamında en önemli politika araçlarından biri konumundadır. TCMB ile Ticaret Bakanlığımız arasında oluşturulan çalışma grupları vasıtasıyla ihracatçılarımızın Reeskont Kredileri kapsamındaki talepleri sürekli bir şekilde değerlendirilmekte ve birçok iyileştirme aşamalı olarak devreye alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.



Bakanlık açıklamasında ihracatçıların finansmana ulaşma imkanlarının iyileştirilmesinin amaçlandığı aktarılarak, "Son dönemde reeskont kredisi finansman maliyeti oranlarının hesaplanmasında değişiklik yapılarak reeskont kredilerinin finansman maliyeti yüzde 23,95'e düşürülmüş, daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limiti 5 milyar liraya çıkarılmış, firma başına günlük limit 45 milyon lirada 60 milyon liraya arttırılmış, yabancı para cinsi ihracat reeskont kredisi limiti 5 milyon dolara yükseltilmiş ve toplam program bütçesi 1 milyar dolar olarak oluşturulmuş, reeskont kredilerinde döviz almama zorunluluğu kaldırılmış, yine reeskont kredilerinde net ihracatçı uygulaması yerine ‘ihracatçı skoru' uygulamasına geçilmiş ve ilave döviz bozdurma zorunluğu kaldırılarak ihracatçılarımızın finansmana ulaşma imkanlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır" açıklamasında bulunuldu.



Kısa ve uzun vadeli reeskont kredilerinin tamamının BSMV istisnası kapsamına alındığı da belirtilen açıklamada, "Yapılan son düzenleme ile ise ticari bankalarca kullandırılan TCMB kaynaklı reeskont kredilerinde BSMV istisnası sağlanmış ve kısa vadeli kredilerin yanında uzun vadeli reeskont kredileri de istisna kapsamına alınarak önemli bir iyileştirme ihracatçılarımızın kullanımına sunulmuştur. Böylece, bir taraftan reeskont kredilerinin hacmini artırarak daha fazla ihracatçımızın finansmana ulaşımını sağlarken diğer taraftan maliyetlerin düşürülmesi ve vergi yükünün azaltılması yoluyla ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini aşağı çekmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.



"Finansmana ulaşım konusu Ticaret Bakanlığımızca hassasiyetle takip ediliyor"

Açıklamada, ihracatçıların uygun şartlarda finansmana ulaşmalarını sağlamanın bakanlığın öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunun altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"Finansmana ulaşım konusu tüm yönleriyle Ticaret Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte; bu kapsamdaki talepler ilk elden alınmakta, taleplere ilişkin hızlı ve etkili çözümler üretilmesi ve yeni mekanizmaların geliştirilmesi noktasındaki yoğun gayretlerimiz kesintisiz devam etmektedir. İhracatçılarımızın finansmana ulaşım imkanlarının güçlendirilmesine ve finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik hayata geçirilen bu düzenleme dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."