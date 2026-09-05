Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Giresun'da 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıkılması mesajı verdi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Giresun'da gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, bu yılki ana gündemlerinin 'Terörsüz Türkiye' süreci olduğunu belirterek, sürecin Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve demokratik gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye'nin önündeki önemli problemlerden birinin çözümü anlamına geldiğini ifade eden Tekin, 'Bu problemin çözülmesi durumunda bu sorun için aktarılan ekonomik kaynaklar daha rasyonel bir şekilde kullanılacak. Ülkenin tamamında milli birlik ve beraberliğin tesis edilmesi sonrasında sosyal refah, insan hakları ve demokrasi açısından bambaşka bir Türkiye ile karşı karşıya olacağız' dedi.

Bakan Tekin, AK Parti iktidarları döneminde demokratikleşme ve temel hak ve özgürlükler konusunda önemli adımlar atıldığını savunarak, geçmiş dönemlerde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Türkiye'nin geçmişte faili meçhuller, gözaltında kayıplar, işkence iddiaları, köy boşaltmaları ve temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Tekin, AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından bu alanlarda önemli değişiklikler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tekin, '2001 yılında Cumhurbaşkanımız 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıktı. 2002'den itibaren demokratikleşme ve insan haklarıyla ilgili önemli adımlar attık' diye konuştu.

'Kürtçe konusunda önemli değişiklikler yapıldı'

Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde farklı kimlik ve kültürlere ilişkin önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Bakan Tekin, Kürtçe yayın, eğitim ve kültürel faaliyetler konusunda geçmişe kıyasla önemli değişiklikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Tekin, 'Kürtçe insanların şarkı söyleyemediği bir Türkiye'den, devlet televizyonlarında Kürtçe kanalın olduğu, insanların kendilerini Kürtçe ifade edebildiği, okullarda Kürtçe seçmeli derslerin verildiği, Kürtçe özel kursların açılabildiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kürtçe eserler yayımlayabildiği bir Türkiye'ye geldik' ifadelerini kullandı.

'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir uzlaşı oluştu'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni bir aşamaya geldiğini dile getiren Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan siyasi uzlaşıya dikkat çekti.

Tekin, 'Geçtiğimiz yıl Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin gerçekten devrim niteliğindeki cesur açıklamasıyla beraber süreç bambaşka bir boyuta erişti. Geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaklaşık üçte ikinin üzerinde bir çoğunlukla Türkiye'nin artık bu sorunu, kendi birikimine ve medeniyet birikimine yakışmayan bu problemin çözümü için büyük bir uzlaşıyla önemli bir yasal düzenleme hayata geçirildi' dedi.

'Herkesin sürece sahip çıkmasını arzu ediyoruz'

Sürecin bundan sonraki aşamasında toplumun farklı kesimlerinin sürece sahip çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan Tekin, mülki idare amirleri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, siyasetçiler ve milletvekillerine çağrıda bulundu.

Tekin, 'Sürecin bu noktasından itibaren mülki idare amirlerinin, yerel yöneticilerin, sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin, siyasetçilerin, milletvekillerinin herkesin artık teyakkuz halinde gelinen bu noktaya, bu sürece sahip çıkmasını arzu ederiz' diye konuştu.

Okullarda 'milli birlik ve kardeşlik' etkinlikleri yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecine eğitim alanında destek vereceklerini açıklayan Bakan Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftasında Türkiye genelindeki okullarda milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları temalı etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Tekin, '2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken, milli mücadeleyi yürütürken nasıl hiçbir ayrım gözetmeden herkes elinde avucunda ne varsa bu mücadeleye destek olduysa, biz de yeniden aynı milli mücadele ruhuyla bu toplumsal sorunu çözecek, milli birliği ve kardeşliği yeniden egemen kılacak biçimde eğitim öğretimin başladığı ilk hafta tüm Türkiye genelindeki okullarımızda milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları temalı etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yapılmasını öğretmenlerimizden rica ettik' dedi.

Bakan Tekin, etkinliklerin amacının öğrencilere milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları konusunda farkındalık kazandırmak olduğunu belirterek, velilerden de çocuklarına destek olmalarını istedi.

Tekin, konuşmasının sonunda Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programının düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Genel Merkezi, Teşkilat Başkanlığı, Giresun İl Başkanlığı, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.