Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gibi isimler de iştirak etti. Ailesi, yakınları ve öğrencileri de bu anlamlı günde Yağcıoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede tabuta omuz vererek hocaya son vazifesini yerine getirdi.

"Makamı Cennet Olsun"

Cenaze namazı sonrasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağcıoğlu ile olan hatıralarını paylaşarak, "Kasım hocamızın arkasında saf tuttuğumuz günleri hatırlıyorum. İki ay kadar önce kendisini evinde ziyaret etmiştik. Nüktedan haliyle sohbet ettik ancak ardından rahatsızlığı vuku buldu. Bugün onu Hakk’a uğurluyoruz. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın," dedi.

Şeyh Şabani Veli Hazretleri’nin dergahında uzun yıllar türbedarlık yapan Yağcıoğlu’nun binlerce öğrenci yetiştirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Ömrünü eğitime vakfetmiş bir isimdi. Rabbim bizleri ebedi âlemde birlikte haşru cem eylesin," ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından Kasım Yağcıoğlu’nun naaşı, defnedilmek üzere memleketi Giresun’un Alucra ilçesine gönderildi. Sevenleri ve öğrencileri, ilim ve irfan yolundaki büyük emeği için kendisine dualarla veda etti.