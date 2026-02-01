Robert Kolej tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılına ait ve okulun isminin geçtiği bir elektronik postanın kamuoyuyla birlikte üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, söz konusu e-postayı gönderen kişinin Landon C. Thomas Jr. olduğu ifade edildi. Açıklamada, Thomas’ın 2014 yılında New York Times yazarı olduğu ve aynı zamanda Amerikan Mütevelli Heyeti üyelerinden biri olarak görev yaptığı kaydedildi.

Okul yönetimi, Landon C. Thomas Jr.’ın 2019 yılında Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’taki görevine son verildiğini, bu gelişmelerin öğrenilmesinin ardından da Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

Açıklamada, Landon C. Thomas Jr.’ın Robert Kolej’in yöneticisi ya da çalışanı olmadığına dikkat çekilerek, “Hiçbir zaman da olmamıştır” denildi. E-postada yer alan şahsi görüşlerin Robert Kolej’i veya Mütevelli Heyeti’ni temsil etmediği vurgulanan açıklamada, mektubun gönderildiği kişinin de okul ile herhangi bir bağı bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca adı geçen kişiden okula herhangi bir bağış alınmadığı belirtildi.

Robert Kolej açıklamasında, “Türkiye’nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.