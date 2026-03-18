Bahçelievler Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Bolat, sosyal yardım bütçesinin son yıllarda ciddi şekilde artırıldığını belirterek, “Geçmişte milli gelirin yaklaşık yüzde 0,5’i düzeyinde olan sosyal yardımlar, bugün 960 milyar liraya, yani yaklaşık 1 trilyon liraya ulaşan bir büyüklüğe erişti” dedi.

Sosyal desteklerde genişleme

Bolat, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gaziler ve çocuklara yönelik hizmetlerin kapsamının genişlediğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

120 bin yaşlıya evde bakım ve sağlık hizmeti sunuluyor

14 bin 600 çocuk devlet koruması altında bulunuyor

286 engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi hizmet veriyor

Özel eğitim alanında okul sayısı 342’den 1.855’e yükseldi

35 bin öğretmen özel bireylerin eğitiminde görev alıyor

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 1.400 yatılı kuruluşun faaliyet gösterdiğini ifade etti.

2026 bütçesinde büyük pay

2026 yılı bütçesine ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, sosyal politikalara ayrılan kaynağın önemli bir seviyeye ulaştığını belirtti. Buna göre:

Özel bireyler için 194 milyar TL

Ailelerin güçlendirilmesi için 22 milyar TL

Çocuklar için 44 milyar TL

Şehit yakınları ve gaziler için 14 milyar TL

Toplamda ise sosyal destek harcamalarının 917 milyar TL’ye ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi. Bu rakamın geçen yıl 630 milyar TL olduğunu hatırlattı.

“Her koşulda vatandaşın yanındayız”

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Bolat, Türkiye’nin çevresinde yaşanan savaş ve krizlere rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dış politikada krizlerin yönetildiğini ifade eden Bolat, savunma sanayii ve ekonomik alanlarda güçlenmenin sürdüğünü dile getirdi.

Program sonunda Bolat, çocuklarla bir araya gelerek oyuncak hediye etti.