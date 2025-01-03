Zam Oranında Eski Sınırlama Sona Erdi

2024 yılı boyunca konut kiralarındaki zam oranlarını yüzde 25 ile sınırlayan uygulama sona erdi. Ocak 2025’te, ev sahipleri için geçerli olacak tavan kira artışı, TÜİK'in açıkladığı yıllık ortalama TÜFE verilerine göre yüzde 44,38 olarak uygulanacak.

Ocak 2025 Kira Zam Hesaplama Örnekleri

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL Zam oranı: %44,38 Zam bedeli: 4.438 TL Yeni kira bedeli: 14.438 TL

Mevcut kira bedeli: 15.000 TL Zam oranı: %44,38 Zam bedeli: 6.657 TL Yeni kira bedeli: 21.657 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL Bakan Kurum: "2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız" Zam oranı: %44,38 Zam bedeli: 8.876 TL Yeni kira bedeli: 28.876 TL

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL Zam oranı: %44,38 Zam bedeli: 13.314 TL Yeni kira bedeli: 43.314 TL



Kira Gelir Vergisi İstisnası Artırıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, 2025 yılında mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 47 bin TL olarak belirlendi. Yıllık kira geliri 47 bin TL’nin altında kalan ev sahipleri vergi ödemeyecek. Bu tutarı aşan gelirlerde ise yalnızca 47 bin TL üzerindeki miktar vergilendirilecek.

Yeni Dönem: E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi

2025 itibarıyla kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Yeni uygulama sayesinde, kira bedelleri resmi olarak kayıt altına alınacak ve bölgesel kira analizleri yapılabilecek. Bu sistem, hem ev sahipleri hem de kiracılar için şeffaflık ve güven sunarken, anlaşmazlık durumlarında belge niteliği taşıyacak.

Elden Kira Ödemesine Son!

Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, konut ve işyeri kiraları banka veya PTT aracılığıyla ödenmek zorunda. Aylık 500 TL üzerindeki kira ödemelerinin elden yapılması yasaklanırken, kurallara uymayanlar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

2025 yılıyla birlikte hayata geçen bu düzenlemeler, kira artışları ve vergilendirme süreçlerinde önemli değişiklikler sunarken, ev sahibi ve kiracı ilişkilerinde daha adil bir zemin oluşturmayı hedefliyor.