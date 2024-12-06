Türkiye'nin Maden Sektöründeki Başarıları

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından dünya çapında 7. sırada yer aldığını, özellikle bor, soda külü, alçı taşı ve krom üretiminde ise dünya lideri konumunda olduğunu vurguladı. Madencilik sektörünün 2023 yılı itibarıyla ekonomik büyüklüğünün 270 milyar liraya ulaştığını belirten Bayraktar, sektörde doğrudan 150 bin kişinin istihdam edildiğini de sözlerine ekledi.

Yeni Maden Rezervleri ve Teknolojik Yenilikler

Bayraktar, Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde önemli bakır rezervleri keşfettiklerini, bunun yanı sıra nadir toprak elementleri (NTE) alanındaki büyük potansiyeli de değerlendirdiklerini açıkladı. Eskişehir Beylikova’da, dünyadaki en büyük ikinci NTE rezervini keşfettiklerini ve bu alanda büyük bir sanayi yatırımı yapmayı planladıklarını belirtti.

Bakan ayrıca, sektörde dijitalleşme ve yapay zekâ gibi yeniliklerin önem kazandığını ve bu teknolojilerin, maden sahalarında operasyonları daha güvenli ve verimli hale getirdiğini ifade etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegre edilmesi ve döngüsel ekonomi yaklaşımıyla çevre dostu üretim süreçlerinin de sektörde giderek yaygınlaştığını vurguladı.

İstihdam ve İş Sağlığı

Bakan Bayraktar, madencilik sektöründe çalışan 150 bin işçinin, alın teriyle ailelerine ekmek götürdüğünü belirterek, iş sağlığı ve güvenliği konusunun sektördeki en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi. 2023 yılında 8 bin 828 saha denetimi yapıldığını ve yıl sonuna kadar bu sayının 9 bine ulaşması beklendiğini belirtti.

Bor Madeninde Küresel Liderlik

Bayraktar, Türkiye’nin bor madeni alanındaki liderliğini sürdürdüğünü ve bor ürünleri ihracatında 2024 yılında rekor kırmayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye'nin bor rezervinin dünya genelinde yüzde 73 olduğunu ve bu alandaki pazar payının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, maden sektörüyle ilgili yapılan tüm bu yatırımların, Türkiye’yi net bir maden ihracatçısı haline getireceğini ve ekonominin daha güçlü bir şekilde büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.