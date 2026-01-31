En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran ve birçok alanda düzenleme içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenleme öncesinde ocak ayında 16 bin 881 lira alan emekliler için oluşan 3 bin 119 liralık farkın ödeme tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklandı.

SGK’dan yapılan açıklamada, emekliler ve hak sahiplerinin fark ödemelerini maaş aldıkları banka hesaplarından veya PTT şubelerinden tahsil edebileceği belirtildi. Açıklamada, “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden 4 Şubat 2026 tarihinde çekebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.