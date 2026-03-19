Perşembe günü Brent petrol yüzde 3’e yakın artışla 112 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 2,38 yükselerek 98,61 dolar seviyesine ulaştı.

Karşılıklı Saldırılar Gerilimi Artırdı

Bölgede tansiyonun yükselmesinde, ABD ve İsrail’in İran’daki kritik enerji noktalarına düzenlediği saldırılar etkili oldu. İran’ın Aseluye rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasının hedef alınmasının ardından Tahran yönetimi sert bir karşılık verdi.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail ile bağlantılı enerji tesislerini hedef alacağını açıklarken; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki altyapılar için “tahliye” uyarısında bulundu.

Katar ve Suudi Arabistan’da Alarm

İran devlet televizyonu, Basra Körfezi’nde yeni bir saldırı dalgasının başladığını duyurdu. Katar, ülkenin en büyük LNG üretim merkezlerinden Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nin yeniden hedef alındığını ve bölgede yangın çıktığını açıkladı.

Suudi Arabistan ise Riyad’a yönelen dört balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, ayrıca bir gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırısının engellendiğini bildirdi.

Brent-WTI Farkı 11 Yılın Zirvesinde

Jeopolitik risklerin artması petrol piyasasında oynaklığı artırırken, Brent ile WTI arasındaki fiyat farkı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bu makasın son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtiliyor.

Uzmanlar, enerji altyapılarına yönelik saldırıların devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının sürebileceği görüşünde.