Emeklilere yapılacak zam için Ekim ayının dört gözle beklenildiği şu günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e talimat gönderdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan son bilgilere göre; yüksek sesle dile getirilen "en düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak" iddialarına ek olarak, bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin liralık ‘Cumhuriyet İkramiyesi’ gündemde.

Enflasyonun üzerinde zam kesinleşti

Temmuz 2024 döneminde emekli maaşlarına yüzde 25 seyyanen zam yapılmış, ancak bu oran yeterli bulunmamıştı. Hükümet, bu konuda yeniden çalışmalara başlamış ve Orta Vadeli Program ile yol haritası oluşturmuştu. Artık enflasyonun altında bir maaş artışının yapılmayacağı kesinleşti. Ayrıca SGK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin de aynı zamma tabi olacağı belirtildi.

Uzman görüşü: Sadece ikramiye yetmez

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ekim ayında emeklilere yapılacak iyileştirme hakkında konuştu. Erdursun, "Sadece 5 bin TL ikramiye vermek yeterli olmayacaktır. Yılın ikinci yarısında yüzde 51'lik bir farkın verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Gelecek iki aylık enflasyon ne olacak?

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında, enflasyon rakamları büyük rol oynuyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olarak açıklanan enflasyon oranının ardından, Ağustos ayında bu oranın yüzde 7,08 olacağı tahmin ediliyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa, iki aylık toplam enflasyon yüzde 17,24 olacak.



Seyyanen zamda 10 puanlık ek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak belirtti. Temmuz-Aralık döneminde ise enflasyonun yüzde 32 olacağı öngörülüyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2024'te 10 puanlık seyyanen zam yapılması da masada.