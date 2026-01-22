Bakan Işıkhan, 2026 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılına ait ek ödemelerinin 23 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira tutarında zam farkı ödemesi gerçekleştirilecek. Aynı kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye ise toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı ödenecek.

Öte yandan harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan 58 bin 346 hak sahibine, 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar lira ek ödeme yapılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları olan kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Ödemelerin, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılacağı bildirildi.