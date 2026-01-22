Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TÜGİK 7. Olağanüstü Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel Kurulun ülkemiz, iş dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse yurt dışında faaliyetlerini sürdüren iş insanlarımıza, müteşebbislerimize, yatırımcılarımıza ve tüm emekçi kardeşlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ekonomimizin büyümesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan üretim, istihdam, yatırım ve ihracatımızın bu seviyelere ulaşmasında payı olan herkese canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

TÜGİK Genel Başkanlığı görevini 16 yıl boyunca başarıyla sürdüren Erkan Güral kardeşime, yönetim kurulu üyelerine, kuruluşumuzun tüm mensuplarına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Erkan Güral kardeşim ve ekibi bugüne kadar hayata geçirdikleri proje ve çalışmalarla TÜGİK çatısı altında ekonomimize çok kıymetli katkılar yaptılar. Bunun için kendilerine ayrıca tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. Genel Kurul neticesinde teşekkül edecek yeni yönetime de çalışmalarında şimdiden muvaffakiyetler diliyorum.

Ülkemizin en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonumuzun bünyesindeki 6 federasyon, 60 dernek, 500 farklı sektör ve mesleği temsil eden 10 bine yakın üyesiyle, üretim ve ihracat odaklı yeni iş birlikleriyle ekonomi ve iş dünyamıza daha nice hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Son olarak kuruluşundan itibaren burada vazife üstlenmiş, çalışmalarıyla bu organizasyona değer katmış ancak bugün aramızda olmayan tüm kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. TÜGİK kuruluş misyonuna uygun şekilde istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağlıyor. Reel sektördeki kurumsal tecrübeyi gençlerimizin dinamizmi ve heyecanıyla bir araya getiriyor. Bunun için de konfederasyonumuza hassaten teşekkür ediyorum. Bu ülkenin gençlerine rehberlik ettiğiniz, bilgi ve deneyimlerinizle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizdiğiniz için sizleri kutluyorum. Büyük, güçlü, müreffeh, muzaffer ve muteber bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye inşallah devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Kıymetli misafirler, değerli arkadaşlarım; Üstat Necip Fazıl 1940'lı yıllarda kaleme aldığı bir yazısında şöyle bir gelecek nizamı tasavvur ediyordu: Yüzyıldan beri bir toplu iğne yapmaktan bile aciz yaşayan bu milleti radyosunu, otomobilini, traktörünü, dikiş makinesini yapmaya zorlayacak bir nizam. İstersen bunları tenekeden yap ama kendin yap diyecek bir nizam. Evet, uzun yıllar münevverlerimizin hayali buydu. Sadece fikir ve sanat erbabımız değil, siyasetçilerimiz, yöneticilerimiz de işte böyle bir Türkiye'nin hayalini kuruyordu. Toplu iğne dahi olsa, tenekeden dahi olsa kendisi yapan, kendisi üreten bir Türkiye. Ekonomide de kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen, tam tersine bunlara meydan okuyan bir Türkiye. Sanayide, ticarette, savunmada kendi göbeğini kendisi kesen güçlü bir Türkiye.

Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği, iş dünyamızın da takdire şayan gayretleriyle Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık. Cam tavanları kırdık. Fitne duvarlarını yıktık. Önümüze çıkartılan ne kadar engel varsa milletimizle birlikte yürek yüreğe vererek bunların hepsini aştık.

Rakamlar ortada. Ülkenin yirmi üç yılda nereden nereye geldiği ortada. Somut başarılar, yirmi üç sene önce hayal dahi edilmeyen kazanımlar ortada. Sadece şu rakamlara baktığımızda bile tabloyu çok net görebiliyoruz. Tüm karalamalara, kampanyalara karşın ekonomimiz geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüdü. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının tırmandığı, yakın çevremizde ve dünyada gerilimlerin hakim olduğu bir dönemde tam yirmi bir çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. Bu oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi oldu. 2025 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomimizi tam 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak yeni bir rekora daha imza attık.

Geçtiğimiz yıl toplam 273,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Aynı dönemde hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı. 2025'teki toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396,5 milyar dolara ulaştırdık. Savunma ve havacılık ihracatında ise adeta devrim yaptık. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı 2025'te tam 40 kat artırarak 10 milyar 554 milyon dolara yükselttik.