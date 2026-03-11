Uygulama içinde kullanıcılara ödül kazanma imkânı da sunan “Fırsat Dünyası”, yeni nesil oyunlaştırma yaklaşımıyla zenginleştirildi.

Teknolojiyi insana yaklaştıran çözümleri ile dijitalde de sektöre öncülük eden Türkiye Sigorta, bir süre önce yapay zekâ destekli fonksiyonlar ve kullanıcı dostu tasarımla yenilediği Mobil Plus uygulamasını geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta’nın kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alarak tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği mobil uygulama; modern, sade ve akıcı arayüzü sayesinde sigorta ile bireysel emeklilik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor. Mobil Plus, sektörde ilk olma özelliği taşıyan dijital özellikleriyle kullanıcılarına artık daha güçlü ve kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Ödeme işlemlerinin daha hızlı ve pratik şekilde yönetilmesini, konut hasarına şeffaf takip imkânı ve hasar bildirim sürecinde de kolaylık ve erişilebilirlik sağlayan yeni özellikler ile donatılan Mobil Plus’ın, oyunlaştırma yaklaşımıyla zenginleştirilen ve kullanıcılara ödül imkânı sunan “Fırsat Dünyası” modülü de bu deneyimi daha eğlenceli bir noktaya taşıyor.

Ödeme işlemleri artık daha hızlı ve pratik

Mobil Plus kullanıcıları, Prim İadeli Birikimli Hayat Sigortası poliçelerinde kart değişikliği menüsünden kartlarını kolayca ekleyebiliyor, mevcut kartları arasından öncelikli kartlarını diledikleri zaman değiştirebiliyor.

Konut hasarına şeffaf takip imkânı

Uygulamada yer alan Detaylı Konut İşlem Takibi ile kullanıcılar, konut hasar dosyalarına ilişkin süreçleri anlık olarak izleyebiliyor, eksik evraklarını yükleyebiliyor ve tüm gelişmeleri tek bir ekrandan takip edebiliyor.

Sektörde bir ilk: Akıllı Sesli Hasar İhbarı

Sektörde bir ilk olan Akıllı Sesli Hasar İhbarı özelliği sayesinde Mobil Plus kullanıcıları, konut hasar ihbarlarını sesli asistan desteğiyle adım adım tamamlayabiliyor. Söz konusu özellik; kullanıcılara hasar bildirim süreçlerinde hız, kolaylık ve erişilebilirlik sunuyor.

Kullanıcılara hediye imkânı sunan “Fırsat Dünyası” da geliştirildi

Uygulamada yer alan ve yine sektörde bir ilk olan “Fırsat Dünyası” modülü de yeni nesil oyunlaştırma yaklaşımıyla baştan kurgulandı. Görevler, oyunlar ve puanlı ödül sistemi sayesinde kullanıcılar, “Fırsat Dünyası”nda yarışabiliyor ve keyifli bir deneyim yaşayabiliyor.

Çiğdem Kılıç: “Hızlı ve güvenilir yaşam asistanımız, yeni dijital özellikleriyle müşterilerimize zaman tasarrufu ve konfor sunuyor”

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kullanıcı ihtiyaçlarına göre Türkiye Sigorta bünyesinde sürekli geliştirilen Mobil Plus’ın, “hızlı ve güvenilir bir yaşam asistanı” olarak, sigorta süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm bilgi, ürün ve hizmetlere anında ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı sunduğunu belirtti.

Kılıç, Ağustos 2025’te yenileyip, yapay zekâ destekli fonksiyonlar ve kullanıcı dostu tasarımıyla devreye aldıkları Mobil Plus’ın şimdi de sektörde ilk olma özelliği taşıyan yeni dijital özelliklerle daha güçlü hale geldiğini ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak, sektörde dijital dönüşüme hız kazandırdığını vurguladı.

Mobil Plus’ın sunduğu yenilikçi özelliklerle sigortacılığı daha kolay, daha şeffaf ve daha keyifli hale getirip, Türkiye Sigorta’nın rakiplerinden ayrışmasını sağladıklarını kaydeden Kılıç; yeni özellikler sayesinde müşterilerine zaman tasarrufu ve konfor sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hâlihazırda 8,7 milyon kullanıcısı bulunan Türkiye Sigorta Mobil Plus uygulamasının güncel versiyonuna App Store ve Google Play üzerinden erişilebiliyor.