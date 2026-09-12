Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'nın 15. Olağan İl Kongresi'nde konuşan İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu; 'Aydın'ın Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihtiyacı var. Birlik olursak güçlüyüz. Beraber olursak büyüğüz. Kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'nda kongre heyecanı yaşandı. Coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen 15. Olağan İl Kongresi'nde partililer bir araya gelirken, tek adaylı gidilen seçimlerde de mevcut başkan Osman Gazi Cihangiroğlu yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongrede partililere seslenerek konuşma yapan İl Başkanı Cihangiroğlu, MHP'nin bugün Aydın'daki konumunu hak etmediğinin altını çizerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aydın'da çalınmadık kapı bırakmadan sahada daha aktif bir teşkilat olacaklarının sinyalini veren Cihangiroğlu; 'Biz 'teşkilat' derken neyi kastettiğimizi çok iyi, çok net bilmek zorundayız. Teşkilat, tabeladan, binadan, koltuktan ibaret bir yapı asla değildir. Teşkilat, disiplindir, ahlaktır, şereftir, namustur. Teşkilat, liderinin arkasında sıra dağlar gibi, yıkılmaz bir duvar gibi durabilme iradesidir. Aydın teşkilatlarımız geçmişte büyük emekler verdi, büyük mücadeleler yürüttü, büyük bedeller ödedi. Ancak dürüstçe, sormak zorundayız. Sahada vatandaşımızın kapısını yeterince çaldık mı? Aydın'ın her bir sokağında Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığını, gücünü, fikrini yeterince hissettirdik mi? Eğer eksiğimiz varsa, bunu kapatacak olan yine biziz. Bu kutlu yürüyüş kararlılıkla devam edecek ama şahsi ikbal peşinde koşanlar o kutlu yürüşün gerisinde kalmaya mahkum olacaktır. Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin gösterdiği istikamet, bizim yolumuzdur. Şartlar değişse de duruşumuz değişmez. Bizim birbirimizle uğraşmaya değil, Aydın'ı kucaklamaya, Türkiye'ye güç katmaya ihtiyacımız var. Kenetleneceğiz. MHP Aydın'da bugün bulunduğu yeri hak etmiyor. Bu ilde harcanacak, ziyan edilecek tek bir fırsatımız, tek bir günümüz dahi yok. Teşkilat olarak görevimiz nettir. Aydın'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni hak ettiği o birinci sıraya, o lider konuma taşımak. Bu il, pasif bir teşkilat yapısına değil, sahada koşan, üreten, vatandaşın kapısını aşındıran iddialı bir teşkilata layıktır. Bundan böyle her ilçemizde, her mahallemizde tek bir hedefimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Aydın'da hak ettiği o zirveye, o lider konuma çıkarmak. Çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. Aydın'ın Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihtiyacı var. Birlik olursak güçlüyüz. Beraber olursak büyüğüz. Kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Kongreler, tazelenme günleridir. Kongreler, safları sıklaştırma, helalleşme ve yeniden besmele çekip yola koyulma günleridir. Bugün bu salondan çıktığımızda, kırgınlıklar kapının dışında kalacak. Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağırdır. Ama imanımız, kararlılığımız, inancımız her şeyden, her zorluktan daha üstündür. O zaman hep beraber, Aydın'ın dört bir yanında aynı heyecanla, aynı kararlılıkla, aynı kardeşlik duygusuyla çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Omuz omuza yürüyeceğiz ve Aydın'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız' dedi.

Güven tazeleyerek il başkanlığına seçilen Osman Gazi Cihangiroğlu'nun yönetim kurulu ise Ali Mendirme, Alaattin Kılıç, Ali Erdal Avcı, Abdullah Sermet Demirci, Barış Dündar, Behçet Çağlayan, Bekir Değirmenci, Bekir Oltulu, Emrah Irsık, Fatih Beyazoğlu, Güven Akduman, İbrahim Çağıl, İbrahim Toplu, Lütfi Küçük, Mehmet Alper Çetin, Mutlu Engin, Nihat Çiftçi, Orkun Altınay, Ramazan Aker, Recep Emre, Selman Ağaç, Ümit Örü, Ümmet Akın, Volkan Cem isimlerinden oluştu.