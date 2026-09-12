Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Ülkücü Şehitleri Anma Programı'nda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen 'Ülkücü Şehitleri Anma Programı', Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Duygusal anların yaşandığı program, ülkücü şehit ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Salonda şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen parti yöneticileri, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve emanetlerine sahip çıkmanın teşkilatın öncelikli görevi olduğunu ifade etti.

Programda konuşan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 'Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in belirttiği gibi hepimiz bir Türk bayrağıyız; bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Ülkü ocaklarımız, bağlı kurumlarımız ve Milliyetçi Hareket Partisi bizlere emanettir. Aramızda bulunan ülkücü şehitlerimizin kıymetli ailelerine, analarına, bacılarına sonuna kadar sahip çıkacağız; onların talepleri bizim için daima bir emirdir' dedi.

'Bin 253 mahallenin tamamında kesintisiz çalışacağız'

Kongre sürecinin ardından oluşan yönetim yapısına değinen İl Başkanı Mucur, '62 kişilik yönetimimizle görev dağılımlarımızı eksiksiz tamamladık. Samsun genelinde bin 253 mahallemizin tamamında ilçe başkanlıklarımız, Ülkü Ocaklarımız, TÜRKAV ve Kamu-Sen'e bağlı sendika kollarımızla omuz omuza vererek 365 gün esasıyla sahada yer alacağız. Partimizi yerelde daha da güçlendirmek adına tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Programa; Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, ilçe başkanları, TÜRKAV Samsun Şube Başkanı Murat Şahin, Türk Hukuk Enstitüsü Samsun Şube Başkanı Bedirhan Şentürk, sendikaların şube başkanları, ülkücü şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.