İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesine ilişkin işleme karşı açtığı davada oy birliğiyle ret kararı verdi.

Mahkemenin kararında özetle şu ifadelere yer verildi:

“Dava dosyasındaki bilgi, belge ve tespitlere göre davalı idare (İstanbul Üniversitesi) elemanlarınca, yatay geçiş sürecinde bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket edilmesi nedeniyle ağır ve açık hukuka aykırılık hallerinin bulunduğu, mahkememizce davacının (İmamoğlu) iyi niyetinin varlığından uzaklaşıldığı, yatay geçiş sürecindeki ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların davacı tarafından bilinmiyor olmasının beklenemeyeceği ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, yatay geçiş sonrasında dahi idareyi aydınlatma noktasında gösterilmesi beklenen özenin ihmal edildiği, dolayısıyla açık hataya vücut veren söz konusu hukuka aykırılık hallerinin yoğunluğu, düzeyi ve niteliği ile geçiş süreci ve sonrasına dair iyi niyet ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmediği dikkate alındığında açık hatalı şekilde yapılan yatay geçiş işlemi, süreye bağlı olmaksızın idarece her zaman geri alınabileceğinden, yatay geçiş işlemi ile yatay geçişe dayalı kazanımlardan olan mezuniyet ve diplomasının iptaline ilişkin dava konusu İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18/03/2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”