Senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın üstlendiği dizi, sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen “Sahtekarlar”da Yiğit Kirazcı, 16. bölüm itibarıyla hikâyeye katılacak.

Kirazcı, dizide Hüma’nın hapisteki oğlu İbrahim karakterine hayat verecek. İbrahim’in diziye dahil olmasıyla birlikte hikâyenin seyrinin nasıl değişeceği ise şimdiden merak konusu.

Zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizide; Haluk Bilginer’in konuk oyuncu olarak yer almasının yanı sıra Tamer Levent, Perihan Savaş, Ersin Arıcı, Uğur Aslan, Yüsra Geyik, Elçin Afacan, Can Bartu Arslan, Naz Göktan, Nur Yazar, Neşe Baykent, İpek Özağan ve Mustafa Avkıran gibi usta ve genç isimler rol alıyor.