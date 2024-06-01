2000 yılında Galatasaray'ın UEFA ve Süper Kupa'yı kazanması anısına Büyükçekmece Belediyesi’nce yaptırılan ve her yıl şampiyon olan takımın bayrağının çekildiği şampiyonluk anıtında, bu yıl 24’üncü kez şampiyon olan Galatasaray’ın bayrağı dalgalanacak.

Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan, 24. Dönem milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece Galatasaraylılar Dernek Başkanı ve İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Galatasaraylı futbolcu Ali Yeşilyurt, Teknik Direktör Okan Buruk’un ağabeyi Tarık Buruk, Galatasaraylı eski futbolculardan Muhammet Altıntaş’ın yanı sıra yüzlerce Galatasaray taraftarı katıldı.

“Galatasaray’ın Büyükçekmece ile olan bağları fazla”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ve geçmişte Galatasaray’da önemli başarılara imza atan pek çok futbolcunun da Büyükçekmeceli olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu; “Galatasaray’ın Büyükçekmece ile olan bağları fazla. Bu akşam bu saate şampiyonlar anıtına bayrağı biraz sonra beraber çekeceğiz. Tekrar Dursun Özbek başkanıma, teknik heyete, bütün o top toplayıcılar dahil emeği geçen herkese ama İcardi gibi golleri atarak şampiyonluğumuzu ilan eden Galatasaray futbol takımızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“Galatasaray’ın 550 yıldan beri gelen değerleri var”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, önlerinde zor bir sezon olduğunu belirterek şöyle konuştu: “ Yeni bir sezon başlayacak. Zor bir sene olacak. Çünkü rakiplerimiz Galatasaray’ın bu yükselişini artık durdurmadın mümkün olmadığını görünce izlediğiniz gibi faaliyetlerini daha fazla ağırlık veriyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın ‘inci şampiyonluğunu ‘inci yıldızını inşallah yine burada birlikte kutlayacağız. Kim ne yaparsa yapsın. Bizim değerlerimiz var. Galatasaray’ın 550 yıldan beri gelen değerleri var. Bizim bir duruşumuz var. Bizim bu duruşumuz ve değerlerimiz hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla değerli Galatasaraylılar, biz dimdik, başımız dik, anamızın ak sütü kadar helal bir kupa kazandık bu sene. Dolayısıyla kimse bu kupaya bir laf edemez. Bunun içindir ki siz Galatasaraylılara armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene de ‘inci yıldızı takmış olarak geleceğiz. Hepinizden ricam şu; görüyorum formalı arkadaşlarım var. Artık bu 4 yıldızlı formalarınızı dolaba kaldırın. Yeni 5 yıldızlı formalar geliyor.”

Yapılan konuşmaların ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından Galatasaray bayrağı şampiyonlar anıtında çekildi.