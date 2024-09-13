Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından, toplumda ilk yardımın hayat kurtarıcı gücüne dair farkındalık oluşturmak amacıyla 2003 yılından bu yana her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi Dünya İlk Yardım Günü olarak kutlanıyor. 188 ülkede kutlanan Dünya İlk Yardım Günü, ilk yardım eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi amacıyla çeşitli etkinliklerle desteklenmekte. Ayrıca her yıl farklı bir tema belirlenmekte olup, bu yılın teması ise "Sporlarda İlk Yardım" olarak belirlendi.

Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Yıldız Çevirgen de ilk yardımın hayat kurtarıcı önemine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Toplumun her bireyinin ilk yardım eğitimi almasının gerekliliğini vurgulayan Zehra Yıldız Çevirgen, ilk yardımın, profesyonel sağlık yardımı sağlanana kadar, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız müdahaleler olduğunu ifade etti. İlk yardımın temel amacının, kişinin hayati tehlikesini ortadan kaldırmak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesini kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Çevirgen, "Bir kaza ya da acil durumda doğru ilk yardım müdahalesi, hayat kurtarabilir. İlk yardım, hayatın her alanında gereklidir ve herkes bu konuda bilgi sahibi olmalıdır" dedi.



“Spor yaralanmalarının yüzde 50'si kişisel hatalardan kaynaklanıyor”

2024 yılı Dünya İlk Yardım Günü'nün temasının "Sporlarda İlk Yardım" olduğunu hatırlatan Çevirgen, spor sırasında meydana gelebilecek yaralanmaların, uygun ilk yardım müdahalesiyle ciddi boyutlara ulaşmadan kontrol altına alınabileceğini belirtti. Çevirgen, "Spor, bedensel ve zihinsel sağlığımız için faydalıdır ancak spor yaparken yeterli ön hazırlık yapılmazsa, sakatlanmalar kaçınılmaz olabilir. Spor yaralanmalarının yüzde 50'sinin kişisel hatalardan kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle, spor yapan herkesin ilk yardım bilgisine sahip olması büyük önem taşır" diye ekledi.

İlk yardım hayatta kalma oranını yüzde 70 artırıyor

Çevirgen, sadece spor yaralanmalarında değil, trafik kazaları, doğal afetler, ani kalp rahatsızlıkları ve ev kazaları gibi durumlarda da ilk yardımın hayati olduğunu belirtti. Kalp krizi gibi acil durumlarda yapılan doğru ilk yardım müdahalesi ile hayatta kalma oranının yüzde 60-70 gibi önemli bir oranda artabildiğini ifade eden Çevirgen, "Denizde boğulma, dumandan zehirlenme, kesici alet yaralanmaları, ev kazaları gibi durumlarda da ilk yardım bilinci hayat kurtarır. Maalesef acil servis başvurularının üçte biri ev kazalarından kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda ilk yardım uygulamaları kaçınılmazdır" dedi.

Toplumsal ilk yardım bilinci şart

Doğru yapılan ilk yardımın, hayat kurtarabileceği gibi yaralanmaların ciddiyetini azaltabileceğini ve iyileşme sürecini hızlandırabileceğini de belirten Altınbaş Üniversitesi'nden Zehra Yıldız Çevirgen, "Herkesin ilk yardım eğitimi alması, bu bilinci kazanması hayati önem taşımaktadır. İlk yardımın gücü, hayatta kalma şansını artırır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.