Yurt içi piyasada, yeni kabinenin belli olmasından sonra volatil seyir devam ederken; Türkiye piyasalarının açılmasına yakın saatlerde, özellikle döviz ve gram altın tarafında volatilite yüksek seyretti. Piyasalar, 'rasyonel para politikası' beklentisini fiyatlarken; Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'e eşlik edecek ekonomi kadrolarında yer alacak isimler ve uygulamada neler yapılacağı piyasalar tarafından yakından takip edecek.

Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş

Döviz kurları, haftanın üçüncü işlem gününe hızlı başlarken, gün içindeki yükselişleri yüzde 7'nin üzerine çıktı. Dolar, 23 TL'yi aştı; Euro ise, 25 TL'ye yaklaştı.

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 21,50 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne rekorla başladı. Kur, sonrasında da yukarı yönlü hareketine devam etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini 23,2260 TL'ye taşıdı. Dolar, saat 10.26 itibarıyla yüzde 6,43 oranında artışla 22,9415 TL'de işlem gördü.

Euro da tarihinde ilk kez 24 TL'nin üzerini görerek, rekor seviyesini 24,8670 TL'ye kadar yükseltti. Euro, şu dakikalarda yüzde 6,67 oranında kazançla 24,6405 TL'de hareket ediyor.

Gram altında tarihi zirve

Altının gram fiyatı, ons altındaki kayba rağmen, dolarTL'deki hızlı yükselişin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1461,05 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 10.29 itibarıyla yüzde 5,92 oranında primle 1440 TL'de alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,34 oranında düşüşle 1956 dolarda işlem görüyor.

Borsada yön yukarı

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,36 oranında yükselişle 5515 puanda bulunurken; bankacılık endeksi ise, yüzde 1,33 artışla 4888 puanda hareket etti.

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