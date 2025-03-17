Bölge genelinde konut satışları bir önceki yıla kıyasla 39 adet artarak 1.677’ye yükseldi. Ancak il bazında incelendiğinde, Rize, Artvin ve Gümüşhane’de konut satışlarının düştüğü, Trabzon ve Giresun’da ise yükseldiği görüldü.

Rize’de Düşüş, Trabzon ve Giresun’da Artış

Rize’de 2024 yılı Şubat ayında 225 olan konut satışı, 2025’te 41 adet azalarak 184’e geriledi. Satışların 30’unu ilk el konutlar, 154’ünü ise ikinci el konutlar oluşturdu. Benzer şekilde Artvin’de de konut satışlarında düşüş yaşandı. Geçen yıl 175 olan konut satışı, bu yıl 61 adet azalarak 114’e düştü. Bunlardan 26’sı sıfır konut, 88’i ise ikinci el konut olarak kaydedildi.

Gümüşhane’de ise satışlardaki düşüş daha sınırlı oldu. 2024 yılı Şubat ayında 95 olan konut satışı, 2025’te sadece 1 adet azalarak 94 olarak gerçekleşti. Bu satışların 26’sı yeni konutlardan, 68’i ise ikinci el konutlardan oluştu.

Öte yandan, Trabzon ve Giresun’da konut satışları yükseldi. Trabzon’da 2024 yılı Şubat ayında 671 olan konut satışı, 110 adet artarak 781’e ulaştı. Bunlardan 182’sini ilk el, 599’unu ise ikinci el konutlar oluşturdu. Giresun’da da benzer bir artış yaşandı; geçen yıl 472 olan konut satışı, 32 artarak 504’e yükseldi. Bu satışların 208’i sıfır konut, 296’sı ikinci el konut olarak gerçekleşti.

Bölgesel Konut Talebi Farklılık Gösteriyor

Doğu Karadeniz’de konut satışlarında görülen farklı yönlü hareketlilik, bölgesel konut talebindeki değişimleri ortaya koyuyor. Trabzon ve Giresun’da konut satışlarının artması, bu illerdeki yatırım ve demografik hareketlilikle açıklanabilirken, Rize, Artvin ve Gümüşhane’de yaşanan düşüşler ise ekonomik ve demografik faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki aylarda konut kredisi faiz oranları, ekonomik gelişmeler ve göç hareketliliğinin bölgedeki konut piyasasına yön vereceğini belirtiyor.