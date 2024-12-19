Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin Açıklaması

DMM’den yapılan açıklamada, tahliye edilen 6 sanığın saldırının failleri olmadığı, örgüt üyeliği ve finansmanı gibi suçlardan yargılandıkları belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, 'terör saldırısının failleri serbest bırakılmış' gibi bir algıya neden olmaktadır.

Ancak tahliye edilen 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değildir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadır. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler, verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.” Bakan Göktaş: “Dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz”

Tahliye Edilenler Saldırının Failleri Değil

Açıklamaya göre, tahliye edilen sanıklar saldırıya doğrudan karışmamış ancak terör örgütüyle bağlantılı suçlardan dolayı yargılanmış kişiler. Yargılama sürecinde tutuklu kaldıkları süre, olası cezaları karşıladığı için tahliyelerine karar verilmiş durumda. Saldırının doğrudan faillerinin cezalandırılması yönündeki çalışmaların ise devam ettiği ifade edildi.

Kamuoyunda Yanlış Algı Oluştu

Bazı medya organlarının “failler serbest bırakıldı” şeklinde verdiği haberlerin kamuoyunda yanlış algıya neden olduğu belirtilen açıklamada, olayın hassasiyeti dikkate alınarak daha özenli bir habercilik yapılması gerektiği vurgulandı.

2016 Saldırısı Hâlâ Hafızalarda

Atatürk Havalimanı’nda 2016 yılında gerçekleşen kanlı saldırı, Türkiye’nin en acı günlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Saldırı sonrası başlatılan geniş çaplı operasyonlarda, saldırının planlayıcıları ve failleri olduğu iddia edilen çok sayıda kişi yakalanmış, yargı süreci devam etmişti.