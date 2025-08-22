DMM’nin resmi hesabından yapılan açıklamada, bazı mecralarda dolaşıma sokulan “ürünleri devlet sağlayacak” şeklindeki yorumların manipülasyon içerdiği belirtildi. Açıklamada, “‘Cumhur Reyonu’ ifadesi, bir kamu politikasına dayanmamakta, yalnızca bir gazetede dile getirilen öneri mahiyetindedir. Bu konuda resmi kurumların alınmış bir kararı bulunmamaktadır” denildi.

Merkez, manipülatif sosyal medya paylaşımlarına dayanarak yapılan siyasi yorumların da dezenformasyon niteliği taşıdığını vurguladı.