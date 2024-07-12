Distribütörlük anlaşması yaptığı şirket paravan çıktı, 8 milyon lirasından oldu

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Kunukçu, “Ödemelerimi yapmakta zorlandım, ciddi anlamda mağdur oldum. Benim için çok üzücü bir ticaret oldu. Bizim yola çıkış amacımız, hem yurt dışı ihracatı hem de çok ciddi anlamda bir ürün sevkiyatıydı” dedi.

Olay, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşti. Antalya’nın Kepez ilçesinde 8 yıldır organik gübre sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Özlem Kunukçu, Kocaeli’deki bir firmayla distribütörlük konusunda anlaşma yaptı. Bir süre firmayla ticaret yapan Kunukçu, firmaya 3 tır ve 2 kamyon olmak üzere 5 araçlık 4 sevkiyat yaptı, 2 milyon 288 bin 304 TL teminat çeki, geri kalanı ise 1 milyon 711 bin 696 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 4 milyon TL’lik anlaşma yaptı. İddiaya göre; ödemelerini alamayan Kunukçu, olaydan şüphelenmesi üzerine Kocaeli’ne firmaya gittiğinde ise iş yerinin boşaltıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefonlardan iletişimde olduğu kişilere de ulaşamayan Kunukçu, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Nakit yapacakları ödemeyi sürekli ertelediler

Olayın halen şokunda olan Özlem Kunukçu, sekiz yıldır bu sektörde hizmet verdiğini, geçtiğimiz Mart ayında Kocaeli Gebze’de inşaat, medikal ve tarım sektöründe Türkiye çapında büyük bir şirket olduğunu düşündüğü firmayla distribütör anlaşması imzaladıklarını söyledi. Anlaşma karşılığında, Ramazan Bayramı sonrası pazartesi günü 3 tır Antalya’dan sevkiyat yaptıklarını belirten Kunukçu, "Sevkiyatın sonrasında firmaya ziyaret gerçekleştirerek çeklerimizi, evraklarımızı aldık. Bir ay sonra ikinci siparişin sahadaki çiftçilere gönderileceği talimatı bize verildi, biz de bunun karşılığında Mersin Hali’ne ilk aracımızı teslim ettik, onun arkasından 15- 20 gün sonra ikinci aracımız da yine Mersin’de bir depoya ürünlerimizi teslim etti ve ödemesi konusunda nakit olarak anlaştık. Ürünler teslim edildi, faturalar kesildikten sonra ödemelerini yapacaklarını söylediler, haftalarca ertelediler. Çiftçi olarak verdikleri isimle kimlik numaralarından tedirgin oldum, şirket avukatım bilgileri girdiğinde bu iki kişinin de çok ciddi anlamda suç dosyalarının olduğunu söyledi. Bir şeylerin ters gittiğini anladık, her aradığımızda ödemeyi bugün yapıyoruz, hafta içi yapıyoruz, bugün git yarın gel misali şeklinde ertelediler. Ama büyük çapta bir firma olduğu için emin olmadan hareket etmek istemedik” dedi.

Teminat çekleri karşılıksız çıktı

İş insanı Özlem Kunukçu, teminat olarak aldıkları iki çekin de karşılıksız çıktığını ifade ederek, sevkiyat yapan üçüncü tır şoförünün kendisini arayarak ödeme alamadığını söylemesi üzerine harekete geçtiğini kaydetti. Kunukçu, “Üçüncü giden tırın ödemesini yapmamışlar, tır şoförü beni aradı, lojistik firma da tır şoförüne ödemenizi yaptık diye dekontu göndermiş. Dekonttan yola çıktım, bu beni aydınlatmış oldu. Şirkete verilen finansın başındaki isim yanlış, öyle bir isim yok, sahada çalışan ve benimle 5 ay iletişime geçen kişilerin isimleri yanlış. Firmanın içindeki verilen isimlerin hepsi yanlış, telefon numaraları farklı kişilerin üzerine kayıtlı. Firmalardan almış olduğum ham madde karşılığında verdiğim teminat çeklerinin karşılıksız olduğunu öğrendim ve karşı firmanın Türkiye genelinde çok ciddi anlamda çek vurgunu yaptıkları ortaya çıktı. Bolu’ya ikametimde firmalar, ’Özlem hanım, bu firmanın çekleri yazılmaya başladı, bize verdiğiniz çekleri iade edeceğiz, lütfen çeklerinizi alın.’ diye beni aradılar. Ben de şirketi aradım, bir sorun olduğunu ve direkt Gebze’ye geçeceğimi söyledim. Birkaç saat sonra tekrar aradım, telefonlarını kapatmışlar ve numaralarımızı engellemişler. Kocaeli fabrikasına gittik, fabrika diye bir şey kalmamış, boşaltılmış. Tabelalar sökülmüş, sadece bir bekçi var” diye konuştu.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Olay üzerine geçtiğimiz günlerde Antalya’da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Özlem Kunukçu, çek olaylarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Karşılıksız çıkan çeklerle birlikte fatura olarak ödenecek kalan kısmı da eklendiğinde toplam 8 milyon kaybı bulunduğunu ifade eden Kunukçu, "Adliyeye gelerek savcılığa bütün olayların nasıl gerçekleştiğini anlattım. Tarım sektörü vade ve çek üzerine dönüyor, nakit dönmeyen bir sektör. Çek olaylarına kısıtlama gelmesi lazım, çek verecek herkesin bankada bloke parasının olması gerekiyor. 4 milyon TL sevkiyat yaptım ve verdiğim tüm çekleri iade aldığım için 4 milyon TL daha ödemek zorundayım. Şu an benim kaybım 8 milyon TL. Bir tane şahıs geliyor ve sizin ticaret hayatınızı siliyor süpürüyor. Bunların hepsinin yakalanıp ceza almasını istiyorum” dedi.

“Haftalarca çocuğumun yüzüne bakamadım”

Yaşadığı durumun ekonomik ve psikolojik olarak kendisini etkilediğini söyleyen Özlem Kunukçu, yaptığı sözleşmenin acı bir ticarete dönüştüğünü anlattı. Kunukçu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ödemelerimi yapmakta zorlandım, ciddi anlamda mağdur oldum, mahcubiyet yaşadım. Benim için hiç güzel bir ticaret olmadı, çok üzücü bir ticaret oldu. Çünkü, bizim yola çıkışımız hem yurt dışı ihracatı hem de çok ciddi anlamda bir ürün sevkiyatıydı. Bir tane evladım var, yurt dışında tıp okuyor, benim bütün emeğim bütün çabam evladım, iyi bir hekim yetiştirmek amacım. Haftalarca çocuğumun yüzüne bakamadım, göz teması kuramadım, eşimle ailemle konuşamadım, sürekli ağladım, kimseye bir şey diyemedim. Bunun arkasını takip edeceğim, hiçbir şekilde bırakmayacağım, olayın sonuna kadar arkasındayım, başka mağduriyetler yaşanmasın.” Özlem Kunukçu, ayrıca Antalya’da aynı firma tarafından mağduriyet yaşatılan firmalar olduğunu ve kendisiyle iletişime geçmelerini rica ettiğini söyledi.