Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barzani Karargahı Sözcülüğü adına paylaşılan mesajın içerik ve üslup açısından diplomatik teamüllerle bağdaşmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Barzani Karargahı Sözcülüğü adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir.”

Türkiye’nin, dostane ilişkilerin gerektirdiği karşılıklı saygı ilkesine önem verdiği hatırlatılan açıklamada, provokatif söylemlerin bölgesel istikrara zarar vereceğine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisinin ardından gözler, KDP yönetiminden gelecek açıklamaya çevrildi.