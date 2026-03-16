Program, İl Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Filistin Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Alfara ile çok sayıda Filistinli öğrenci ve davetli etkinliğe katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Dr. Fatih Tuna, Filistin halkının verdiği mücadelenin tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini belirterek, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

"Filistin Meselesi Bizim İçin Bir Vicdan Meselesidir"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. Özdemir, Filistin davasının Türkiye için her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatının başından bu yana Filistin meselesini yakından takip ettiğini söyledi.

Özdemir, “Filistin halkının verdiği mücadele yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda hukuk, vicdan ve insanlık mücadelesidir. Türkiye ve AK Parti teşkilatları, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir” dedi.

"Türkiye Filistin Davasının En Güçlü Savunucularından Biri"

Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Filistin davasının İslam dünyası için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Türkiye’nin bu konuda güçlü bir duruş sergilediğini söyledi. Kabaktepe, Kudüs ve Gazze’de yaşanan zulmün bir gün mutlaka sona ereceğine inandıklarını dile getirdi.

Filistinli Öğrencilerden Türkiye’ye Teşekkür

Filistin Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Alfara ise Türkiye’de eğitim gören Filistinli öğrenciler adına konuşarak, Türkiye’nin Filistin halkına verdiği destek için teşekkür etti. Alfara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesini uluslararası platformlarda güçlü şekilde savunduğunu vurguladı.

Program, iftarın ardından İl Başkanlığı önündeki Ramazan Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen Grup Filistin’in ezgi konseriyle sona erdi.