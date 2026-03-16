Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran krizi nedeniyle Rus petrolüne uygulanan kısıtlamaların geçici olarak kaldırılmasının gündemde olduğunu belirtti. “Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarının geçici olarak kaldırılması, Rusya bütçesine gelen gelirleri artıracaktır” dedi.

Ayrıca Ukrayna ile devam eden müzakerelere değinen Peskov, sürecin Orta Doğu’daki İran krizi nedeniyle sekteye uğradığını ifade etti. “Rus tarafı olarak müzakere turlarının sürmesine açığız ve bir sonraki turu dört gözle bekliyoruz. Ancak yer ve zaman henüz belirlenmedi” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne dair odağını kaybettiği yönündeki yorumlara da yanıt veren Peskov, “Trump son açıklamalarına bakılırsa odağını değiştirmemiş durumda. Müzakere sürecinin önündeki engelin Ukrayna tarafı olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın İran’a insansız hava aracı (İHA) tedarik ettiği iddialarına ilişkin Peskov, “Kiev rejim liderine bu bilgileri nereden aldığını sormamız gerekiyor. Bu tür açıklamalara yorum yapmıyoruz” dedi.

Peskov, ayrıca petrol piyasasındaki duruma da değinerek, “Rus petrol şirketleri konjonktüre göre hareket ediyor. Petrol fiyatlarındaki artış ve ABD yaptırımlarının geçici olarak kaldırılması, Rusya bütçesine ciddi katkı sağlayacaktır” diye ekledi.

Orta Doğu medyasında yer alan İran lideri Mücteba Hamaney’in yaralandığı ve Moskova’da tedavi gördüğü iddiaları hakkında ise Peskov, “Bu tür iddialara yorum yapmıyoruz” yanıtını verdi.