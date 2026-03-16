ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar, bölgedeki deniz ticaretini derinden etkileyerek, küresel enerji ve lojistik akışına büyük bir darbe vurdu. İran’ın saldırılara misilleme olarak Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri kısıtlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefiklerine yaptığı "Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri koruma" çağrısının ardından Çin’den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlediği basın toplantısında Trump’ın çağrısına ilişkin soruya, "Mevcut durumla ilgili olarak tüm taraflarla iletişim halindeyiz ve durumun yatıştırılması ve soğutulması için çaba göstermeye kararlıyız" dedi. Sözcü Lin, tüm tarafları derhal çatışmayı durdurmaya çağırdıklarını ve böylece tansiyonun yükselmesini ve daha geniş ekonomik etkileri önlemeyi amaçladıklarını belirtti.



Trump müttefiklerine çağrı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı nedeniyle aksayan Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz ticaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, boğazı açık ve güvenli tutmak amacıyla ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek. Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı’nı yakında yeniden açacağız" demişti.



Japonya çağrıyı reddetmişti

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise Trump’ın çağrısının ardından meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Refakatçi gemi gönderme konusunda henüz herhangi bir karar almadık. Japonya'nın bağımsız olarak neler yapabileceğini ve yasal çerçeve içinde neler yapılabileceğini incelemeye devam ediyoruz" demişti.