Kablosuz süpürgelerden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinelerine kadar uzanan farklı kategorilerde ürün satışı yapan Dyson’ın, paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalar yürütmüş olabileceği belirtildi. Kurum tarafından yapılan ön incelemede elde edilen bulgular, şirketin yeniden satış şartlarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilediğine işaret ediyor.

Seçici Dağıtım Sistemi Mercek Altında

Rekabet Kurumu, Dyson’ın Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sisteminin ve bu sistemi korumaya yönelik yöntemlerinin de ayrıntılı şekilde inceleneceğini duyurdu. Söz konusu sistem dahilinde distribütörlere veya satış noktalarına getirilen bazı kısıtlamaların rekabet kurallarına aykırılık oluşturup oluşturmadığı araştırılacak.

Soruşturma kapsamında Dyson’dan savunma istenirken, süreç tamamlandığında şirketin rekabeti ihlal edip etmediği netlik kazanacak. Rekabet Kurumu’nun tespitleri doğrultusunda şirket hakkında idari yaptırım uygulanması da gündeme gelebilecek.