Gazeteci Erdem Atay, dün Veryansın TV'de katıldığı bir yayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğunu öne sürerek "İmamoğlu'nun diploması sahte. İmamoğlu Kıbrıs'ta okudu, orayı kazandı. Oradan 1987'de başka bir Kıbrıs üniversitesine geçti. Sen ya dikey geçiş yaparsın ya da yatay geçiş yaparsın. Hem dikey hem yatay geçiş yapamazsın. Orada okuduğu mühendislik bölümünden yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'ne geçti. Daha önemli bir şey var. İmamoğlu'nun o zamanlar okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi'ni YÖK onaylamıyordu" dedi.

İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna yönelik kamuoyunda yer alan iddialara İBB'den cevap gecikmedi. İBB'ye yönelik iftiraları ve yanlış bilgileri düzeltmek için açılan İBB Teyit hesabı, İmamoğlu'nun lisans diplomasını paylaşarak "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması olmadığı iddiası tamamen uydurmadır. Sayın İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aşağıda fotokopisini paylaştığımız mezuniyet belgesi İBB ve üniversite arşivinde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

İBB Teyit'in ardından X hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da İmamoğlu'na ait yüksek lisans diplomasını paylaşarak "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca YÜKSEK LİSANS belgesini de bilgi için sunarız" dedi.