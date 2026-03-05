Dört gün süren kongreye 110.000’den fazla katılımcının gelmesi bekleniyordu. Ancak Orta Doğu hava sahasının kapanması ve havayolu seferlerinin iptali, katılımcı profilini olumsuz etkiledi. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Ürdün ve Katar bağlantılı uçuşların çoğu iptal edildi. Bazı üst düzey yöneticiler etkinliğe ulaşmak için özel jet kiralamak zorunda kaldı, bir çoğu da katılamadı.

Katılımda Orta Doğu Eksikliği

Etkinliğe Orta Doğu’dan gelen katılımcı sayısı sınırlı kaldı. Huawei, Xiaomi, LG, Samsung gibi Asya merkezli şirketler kongreye katılım sağladı. Ancak bazı üst düzey yöneticiler ve çalışanlar seyahat edemedi. Xiaomi Hindistan’dan Prateek, katılımcılarının %20-30’unun kongreye ulaşamadığını belirtti.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun Ekolojik Geçişten Sorumlu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera’nın düzenleyeceği basın toplantısı, olağanüstü Komisyon toplantısı nedeniyle iptal edildi. Telefónica’nın planladığı yuvarlak masa toplantısı da aynı nedenle gerçekleşemedi.

GSMA Genel Direktörü Vivek Badrinath, açılışta yaptığı konuşmada geçen yıl 5,8 milyar kişinin mobil iletişimle birbirine bağlandığını ve bunun küresel ekonomiye 7,6 trilyon dolarlık katkı sağladığını belirtti. Kongrede açıklanan Mobil Ekonomi 2026 raporuna göre 2030 yılında tüm mobil bağlantıların %57’si 5G üzerinden gerçekleşecek. Ayrıca 2025’te 1,19 trilyon dolar olan operatör gelirlerinin 2030’da 1,36 trilyon dolara ulaşması ve bu dönemde 1,2 trilyon dolarlık sermaye harcaması yapılması öngörülüyor. Raporda, dolandırıcılık dahil siber suçların maliyetinin 2024’te 9,22 trilyon dolardan 2029’da 15,63 trilyon dolara çıkacağı da vurgulandı.

Robotlar ve Yapay Zekâ Gösterisi

Kongrede yapay zekâ ve robot teknolojileri ön plana çıktı. Ziyaretçiler, stantlarda robotların gösterilerini izlerken, Xiaomi’nin akıllı otomobili en çok ilgi gören ürünlerden biri oldu. Robotlar arasında çifte kılıçla gösteri yapanlar ve sanal savaş sahneleri katılımcılardan büyük ilgi gördü. 5G’nin yanı sıra 6G teknolojisi de etkinliğin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Katılımcı Profili Değişti

Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle Arap ülkelerinden katılım bu yıl gerçekleşmedi. Uçak seferlerinin iptal olmasıyla Arapların etkinliğe katılamaması, salonların ağırlıklı olarak Uzak Doğulu katılımcılara kalmasına yol açtı.