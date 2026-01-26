2026 yılının ilk çeyreğinin sonunda DextraData tarafından lansmanı yapılacak olan Talora’nın, KEYVAN Havacılık tarafından sağlanan yüksek hassasiyetli navigasyon, haritalama, emniyet ve operasyonel verimlilik veri setleriyle güçlendirilecek. Bu iş birliği; uçuş ekipleri ve operatörler için gelişmiş durumsal farkındalık, daha verimli operasyon yönetimi ve veri temelli karar alma kabiliyetleri sunmayı hedefliyor.

DextraData Aviation Technologies GmbH Ürün Direktörü Phil Tanthatsawat, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bu iş birliği, havacılık teknolojilerinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. KEYVAN Havacılık’ın sertifikalı ve güvenilir veri çözümleriyle birlikte, EFB kavramını bir adım öteye taşıyarak pilotlar ve operatörler için yeni bir standart oluşturuyoruz.”