D Smart’ta yayınlanan Spor Ajansı programına canlı bağlantıyla konuk olan Sönmez, Avustralya Açık deneyimini “rüya gibi” sözleriyle tanımladı.

Turnuvanın kendisi için unutulmaz geçtiğini dile getiren Zeynep Sönmez, “Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Yıla böyle başlamak çok güzeldi. Atmosfer çok güzeldi. Rüya gibi bir turnuva geçirdim diyebilirim. O yüzden çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Her maçın kendi hikâyesi var”

Turnuvanın ilk turunda dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova’yı mağlup etmesini değerlendiren milli tenisçi, rakibini daha önce tanımanın avantajına değindi. Sönmez, “Daha önce oynadığım bir oyuncuydu. O yüzden biraz tanıyordum kendisini. Çok da iyi bir oyuncu. Onunla kortta olabilmek çok güzeldi. Her maçın kendi hikâyesi var. Bir önce oynadığımız maçtan aldığım tecrübelerle ne yapmam, ne yapmamam gerektiğini daha net biliyordum. İyi ve çok çekişmeli bir maçtı” diye konuştu.

Turnuva sırasında maç esnasında fenalaşan top toplayıcıya yardım etmesiyle de takdir toplayan Sönmez, o anları şu sözlerle anlattı:

“Avustralya o gün çok sıcaktı. Olay benim kortumda yaşandı ve top toplayıcı benim tarafımdaydı. Kim benim yerimde olsa aynı şeyi yapardı diye düşünüyorum. Kendini iyi hissetmediğini gördüm, ayakta duramıyordu. Kenara doğru yürürken bayıldı. Sonrasında müdahale edildi, şu an gayet iyi.”

“Enerji benim için çok güzeldi”

turda Yulia Putintseva’ya kaybetmesine rağmen tribünlerden aldığı destekle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Zeynep Sönmez, atmosferin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı. Milli tenisçi, “Benim için çok güzel bir atmosfer vardı. Putintseva için de zor bir atmosfer olduğunun farkındaydık. Onun davranışları hakkında konuşmam doğru olmaz. Kendi açımdan söyleyebilirim ki mükemmel bir atmosfer vardı. Hiç kendimi yalnız hissetmedim. Gerçekten enerji çok güzeldi” dedi.

Maç sonrasında rakibiyle soyunma odasında karşılaştıklarını aktaran Sönmez, “Putintseva maçtan sonra bana ‘Çok iyi oynadın. Bence çok yakın zamanda çok daha yüksek yerlere geleceksin. Seninle oynarken çok zorlandım’ dedi. Ben de teşekkür ettim” şeklinde konuştu.

“Sporcu olmak tam zamanlı bir iş”

Yoğun turnuva takvimi nedeniyle Türkiye’ye çok sık gelemediğini belirten Zeynep Sönmez, sporcu yaşamının disiplin gerektirdiğini ifade etti. Milli tenisçi, “Çok az Türkiye’ye gelebiliyorum. Bir yandan özlüyorum ama işimi yapabildiğim için de mutluyum. Genelde erken yatıp erken kalkmam gerekiyor. Beslenme, dinlenme, antrenman… Hepsi bir bütün. Seyahat çok fazla ve dinlenme şansımız çoğu zaman olmuyor. Hep performans sergilemek zorundayız. O yüzden sağlığıma, hem bedenime hem zihnime ekstra dikkat ediyorum” dedi.

Tenisin zorluk derecesine de değinen Sönmez, “Tenisin kendi içinde çok fazla zorluğu var. Diğer sporlarla kıyaslamak doğru olmaz ama tenis kesinlikle kolay sporlardan biri değil. Bana göre en zor sporlardan biri” değerlendirmesinde bulundu.

“Favori zeminim sert kort”

Zemin tercihine ilişkin soruya da yanıt veren milli sporcu, sert kortun kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Sönmez, “Çimde oynamayı seviyorum ama favori zeminim sert kort. Küçüklüğümden beri İstanbul’da antrenmanlarımı genelde sert kortta yaptım. O yüzden en alışık olduğum zemin sert kort” diye konuştu.

Maç öncesi rutinlerine de değinen Zeynep Sönmez, özel bir totemi olmadığını belirterek, “Genelde müzik dinlerim ve uzun uzun ısınmayı tercih ederim. Bu beni rahatlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Yılın ilk hedefi olarak ilk 100’e geri dönmek istiyordum”

Dünya sıralamasında yeniden ilk 100’e girmenin kariyerine katkı sağladığını vurgulayan Sönmez, “İlk 100’de yer almak bazı turnuvalarda ana tablo hakkı veriyor. Bu çok önemli. Yılın ilk hedefi olarak ilk 100’e geri dönmek istiyordum ve bunu başardık. Şimdi hedefim en yüksek sıralamamın da üzerine çıkmak. Ama benim için en önemlisi kortta olmaktan keyif almak” dedi.

Yakın dönem turnuva planlarını da paylaşan milli tenisçi, “Büyük ihtimalle Abu Dabi’de oynayacağım. Eğer olmazsa Doha olabilir. Son oynadığım turnuvadan daha iyi bir performans sergilemek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Genç sporculara da mesaj veren Zeynep Sönmez, “Kortta olmaktan keyif alsınlar. Sonuçtan bağımsız olarak eğlenmeye çalışsınlar. Kendi en iyi versiyonları olmaya odaklansınlar. Pes etmesinler, hayallerinin peşinden gitsinler ve kendilerine inansınlar” dedi.

“Zihnine hükmeden bedenine de hükmeder”

Sönmez, mental hazırlığın önemine de dikkat çekerek okuduğu bir kitaptan etkilendiğini belirtti. Milli tenisçi sözlerini şöyle tamamladı:

“Okuduğum bir kitapta altını çizdiğim bazı bölümler vardı. Maç öncesi onları okudum ve bana çok yardımcı oldu. Ben hep şunu söylerim; ‘Zihnine hükmeden bedenine de hükmeder.’ O yüzden yaşayacağım her şeye zihinsel ve psikolojik olarak da kendimi hazırlamaya çalışıyorum.”