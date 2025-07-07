Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Sorguç, U19 (19 yaş altı) kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa Gençler Şampiyonu unvanını kazandı. U21 (21 yaş altı) kategorisinde ise zorlu mücadeleler sonunda Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

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Daha önce Gençler Dünya Şampiyonu unvanını da kazanan Derin Deniz Sorguç, bu sonuçla birlikte istikrarlı yükselişini sürdürdü ve Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Türkiye’nin en umut vaat eden yelkencilerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Diyanet’ten "Ütücü Hacca Götürüldü" İddialarına Sert Yanıt
Diyanet’ten "Ütücü Hacca Götürüldü" İddialarına Sert Yanıt
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Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine taşıyan genç sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.