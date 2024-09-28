Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken kentin altyapı ve üstyapısı çok büyük hasar görmüştü. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde yer altı kaynak sularının da güzergahı değişmiş ve su kuyularında kurumalar yaşanmıştı. Yayladığı ilçesi Şenköy Mahallesi’nde deprem öncesi yaklaşık 11 su kuyusu varken 6 Şubat sonrasında 6 su kuyusu tamamen kurudu. Deprem öncesinde 800 nüfusun olduğu Şenköy Mahallesi'nde yaşayanların sayısı göçlerle birlikte yaklaşık 10 bini buldu. Şenköy Mahallesi’nde deprem sonrası sağlam kalan 5 su kuyusunun yetersiz kalması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi mahallede sondaj çalışması gerçekleştirdi. Sondaj çalışmalarında saniyede 8 litre su çıkan kuyu açıldı. Yeni açılan su kuyusunun mevcut diğer su kuyularına denk geldiğini ifade eden Şenköy Mahalle Muhtarı Sait Döş, sorunun çözülmesiyle rahatladıklarını dile getirdi.



“Depremden önce yaklaşık 11 su kuyumuz varken deprem sonrasında 6 su kuyumuz kurudu”

Deprem sonrasında 11 su kuyusundan 6’sının kuruduğunu belirten Muhtar Sait Döş, “Depremden önce yaklaşık 11 su kuyumuz vardı. Deprem sonrasında 6 su kuyumuz kurudu. Deprem etkisiyle yer altında kaymalar olduğu için zemin değişti ve kurudu. Bu sebeple sularımızı kaybettik. Deprem sonrasında da mevcut nüfusumuz çok yoğun şekilde arttı. Mahallemizin mevcut 800 nüfusundan 10 bin nüfusuna gelmesiyle mahallede büyük su sorunu yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediye ilk güzel suyumuzu mahallemize kazandırdı. Onların sayesinde yeni su kuyumuzu açtık” dedi.



“Yeni kuyumuz saniyede 8 litre su veriyor”

Yeni açılan su kuyusunun saniyede 8 litre su geldiğini söyleyen Döş, “Yeni bir su kuyusu açtık. Mevcut diğer su kuyularına denk geliyor. Şu anda büyük su sorunumuz yok. Yeni kuyumuz saniyede 8 litre su veriyor. Sahra Çölü'nde denizi görmek gibi sevindik. Mahallemiz susuzluktan kurtuldu. Tankerlerle evlere su taşıyorduk. Yeni açılan su kuyumuzla bayağı bir rahatladık. Mahallemize artık 3 günde 1 su verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.