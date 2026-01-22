Yurtiçinde ise tahvil faizlerindeki sert düşüş dikkat çekerken, piyasaların gözü bugün TCMB’nin faiz kararına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’ta yaptığı konuşmada Grönland konusunda daha yumuşak bir ton kullanması ve ardından NATO ile Grönland’a ilişkin bir çerçeve anlaşmasına varıldığını açıklaması küresel piyasalarda olumlu karşılandı. Trump ayrıca 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından ABD borsalarında alımlar hız kazandı. S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri günü %1,2 yükselişle tamamladı. Avrupa tarafında ise daha temkinli bir seyir izlendi; Euro Stoxx 50 endeksi %0,2 düşüşle günü tamamladı.

Önceki gün sert yükselişlerin yaşandığı küresel tahvil piyasalarında dün sınırlı bir düzeltme görüldü. 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,2980 seviyesinden %4,25’e gerilerken, Japonya 30 yıllık tahvil faizi %3,88’den %3,64’e indi.

Değerli metallerde ise zirve sonrası kâr satışları öne çıktı. Altın, dün sabah gördüğü 4.884 dolar seviyesinden açıklamalar sonrası 4.765 dolara kadar geriledi, bu sabah saatlerinde ise 4.795 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gümüş ise 95,3 dolarlık zirvesinden 90,9 dolara geriledikten sonra 93,4 dolar seviyelerine toparlandı.

Hafta başında %1 değer kaybeden ABD doları, dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek %0,4 değer kazandı. EUR/USD paritesi ise 1,1730 seviyelerinden 1,1695’e doğru geri çekildi.

Yurtiçinde Borsa İstanbul, Aselsan hisselerinde yaşanan sert düşüşün etkisiyle günü baskı altında tamamladı. BIST 100 endeksi %0,6 gerilerken, banka endeksi %2,4 artış kaydetti. Tahvil piyasasında ise güçlü alımlar devam etti. 2 yıllık tahvilin bileşik faizi 59 baz puan düşüşle %35,23’e, 10 yıllık tahvil faizi ise 35 baz puan düşüşle %29,68’e indi. 2 yıllık tahvil faizi böylece Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasaların odağında bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı bulunuyor. Piyasa beklentilerine paralel olarak, TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirimle %36,5’e çekmesi bekleniyor. Aralık ayı itibarıyla enflasyonun ana eğilimindeki düşüş, faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisini desteklerken, TCMB’nin ana eğilimin yıllık %24-25 bandında seyrettiğine işaret etmesi dikkat çekiyor. Buna karşın bu seviyeler, TCMB’nin 2026 yıl sonu %16 enflasyon hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Ocak ayı enflasyonuna ilişkin ilk tahminler %4–4,5 aralığına işaret ederken, metodoloji ve ağırlık değişiklikleri nedeniyle belirsizlik sürüyor. Ocak ayı enflasyonunun %5’in altında kalması halinde yıllık enflasyondaki düşüşün devam etmesi, %4,2’nin altında kalması durumunda ise yıllık enflasyonun %30’un altına gerilemesi bekleniyor.