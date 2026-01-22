Görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğini başta ekonomi, ticaret ve diplomasi olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın Gazze’de yaşananlara karşı sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını belirterek, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri önemli bulduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca, Gazze’de yaşanan insani felaketin sona erdirilmesi, barışın tesis edilmesi ve bölgenin yeniden imarı için Türkiye’nin çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.